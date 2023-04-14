Наука и технологии
20:37, 14 апреля 2023
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Исследование: горсть дикой черники по утрам помогает улучшить память и снизить кровяное давление

Всё из-за содержащихся в ягоде полифенолов

Исследователи обнаружили, что приём эквивалента горсти дикой черники по утрам помогает людям улучшить память и снизить кровяное давление.

Исследование: горсть дикой черники по утрам помогает улучшить память и снизить кровяное давление

Фото: Unsplash

Учёные провели 12-недельное клиническое испытание порошка дикой черники. Исследователи наблюдали улучшения когнитивных способностей у здоровых пожилых людей, которые ежедневно употребляли этот порошок в течение указанного времени.

Учёные отметили, что результаты работы согласуются с тем, что они уже знали о ролик тёмно-фиолетовых плодов. Дело в том, что такие плоды содержат пигменты, называемые полифенолами. Эти вещества важны для здорового старения.

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