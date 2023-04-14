Исследование: горсть дикой черники по утрам помогает улучшить память и снизить кровяное давление

Учёные провели 12-недельное клиническое испытание порошка дикой черники. Исследователи наблюдали улучшения когнитивных способностей у здоровых пожилых людей, которые ежедневно употребляли этот порошок в течение указанного времени.

Учёные отметили, что результаты работы согласуются с тем, что они уже знали о ролик тёмно-фиолетовых плодов. Дело в том, что такие плоды содержат пигменты, называемые полифенолами. Эти вещества важны для здорового старения.