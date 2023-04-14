В России нашли новый способ диагностировать рак

В России нашли новый способ диагностировать ракНа ранних стадиях
Российские учёные разработали метод, который позволяет повысить чувствительность магнитно-резонансной томографии (МРТ) к фосфору — элементу, который активно накапливается в раковых опухолях. Для этого они использовали параводород — особую форму водорода с изменёнными магнитными свойствами.
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МРТ — это современный способ диагностики, который позволяет получать изображения внутренних органов и тканей. Он работает на основе регистрации сигналов от атомных ядер, которые меняют своё состояние под действием магнитного поля. Обычно аппарат фиксирует сигналы от воды, которая составляет большую часть нашего организма. Но есть и другие элементы, которые могут давать сигнал. Один из них — фосфор, который может накапливаться в раковых клетках. Поэтому обнаружение фосфора на МРТ может помочь выявить опухоль на ранней стадии.
Проблема в том, что сигнал от фосфора очень слабый и трудно различимый на фоне других. Чтобы усилить его, учёные из МФТИ и других университетов предложили использовать параводород — форму водорода с особыми магнитными свойствами. Параводород сам по себе не даёт сигнала на МРТ, но если он присоединяется к другому соединению, то сигнал становится лучше.
Учёные соединили параводород с производным фосфорной кислоты. Готовый раствор при введении в кровь увеличивает сигнал от всех соединений фосфора в организме, что делает их легко заметными на МРТ.