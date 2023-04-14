В России на 10% подорожает бытовая техника. Названа главная причина

Например, отпускные цены для магазинов на климатическое оборудование китайской Hisense уже повысились на 4-8% с 12 апреля. Как отметил, коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов последний раз аналогичные уведомления о повышении цен приходили около года назад. Дело в том, что рубль ослаб, и теперь все ввозимые товары стали обходиться дороже. Повышение цены затронет и технику, ввозимую в Россию через параллельный импорт, так как «все сделки заключаются в долларах и евро».

Пока ритейлеры, имеющие большие склады, стараются удерживать прежние цены. Однако «Коммерсант» обнаружил существенный рост цен на электронику, в том числе в крупных магазинах. В «М.Видео-Эльдорадо» заявили, что речь идёт не о повышении цен, а о завершении промоакций.