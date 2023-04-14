Составлен портрет типичного интернет-тролля

Одной из задач учёных было составить портрет типичного интернет-тролля, понять, какие особенности человека и его демографические признаки могут быть предикторами такого поведения.

Оказалось, что пол подростка (мужской), высокий уровень психопатии и сильное желание оказывать влияние на других были частыми чертами типичного интернет-тролля. Учёные считают, что результаты их исследования могут сыграть роль в разработке средств предотвращения троллинга или борьбы с ним.