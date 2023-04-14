Составлен портрет типичного интернет-тролля

20:32, 14 апреля 2023
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Составлен портрет типичного интернет-тролляВ основном это подростки мужского пола
Учёные изучили интернет-троллей из Австралии с помощью онлайн-опроса. В качестве троллей они определили тех, кто совершает деструктивные поступки в сети, чтобы спровоцировать других пользователей и причинить страдания ради собственного развлечения.
Фото: Unsplash
Одной из задач учёных было составить портрет типичного интернет-тролля, понять, какие особенности человека и его демографические признаки могут быть предикторами такого поведения.
Оказалось, что пол подростка (мужской), высокий уровень психопатии и сильное желание оказывать влияние на других были частыми чертами типичного интернет-тролля. Учёные считают, что результаты их исследования могут сыграть роль в разработке средств предотвращения троллинга или борьбы с ним.