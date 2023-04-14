Полезное: в Android-смартфонах можно будет запрещать полноэкранные уведомления от приложений

Например, если запретить WhatsApp отправлять полноэкранные уведомления, то информация о голосовых и видеовызовах будет отображаться так же, как и все другие обычные уведомления. Вы сможете развернуть это уведомление, чтобы получить доступ к кнопкам «Ответить» и «Отклонить».

Как это выглядит, можно увидеть в ролике ниже: