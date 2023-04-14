Приложения
20:13, 14 апреля 2023
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Полезное: в Android-смартфонах можно будет запрещать полноэкранные уведомления от приложений

Например, от звонков в WhatsApp

Эксперт Mishaal Rahman обнаружил, что в Android 14 есть опция, позволяющая запретить приложениям отправлять полноэкранные уведомления.

Полезное: в Android-смартфонах можно будет запрещать полноэкранные уведомления от приложений

Фото: Unsplash

Например, если запретить WhatsApp отправлять полноэкранные уведомления, то информация о голосовых и видеовызовах будет отображаться так же, как и все другие обычные уведомления. Вы сможете развернуть это уведомление, чтобы получить доступ к кнопкам «Ответить» и «Отклонить».

Как это выглядит, можно увидеть в ролике ниже:

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