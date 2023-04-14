Полезное: в Android-смартфонах можно будет запрещать полноэкранные уведомления от приложений

20:13, 14 апреля 2023
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Полезное: в Android-смартфонах можно будет запрещать полноэкранные уведомления от приложенийНапример, от звонков в WhatsApp
Эксперт Mishaal Rahman обнаружил, что в Android 14 есть опция, позволяющая запретить приложениям отправлять полноэкранные уведомления.
Фото: Unsplash
Например, если запретить WhatsApp отправлять полноэкранные уведомления, то информация о голосовых и видеовызовах будет отображаться так же, как и все другие обычные уведомления. Вы сможете развернуть это уведомление, чтобы получить доступ к кнопкам «Ответить» и «Отклонить».
Как это выглядит, можно увидеть в ролике ниже:
Here's a before and after of what happens when you take away this permission from an app: pic.twitter.com/3Zhd8mNrSr— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) April 13, 2023