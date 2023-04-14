Не хотите быстро стареть? Почаще думайте о хорошей стороне своего возраста

19:56, 14 апреля 2023
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Не хотите быстро стареть? Почаще думайте о хорошей стороне своего возрастаПозитивное мышление помогает
Учёные выяснили, что пожилые люди, которые хорошо относятся к своему возрасту, лучше справляются с когнитивными нарушениями. Это, возможно, связано с тем, что позитивные убеждения способствуют психологическому благополучию и мотивации к здоровому образу жизни.
Фото: Unsplash
Исследователи изучили данные 1716 человек в возрасте 65 лет и старше, которые проходили тесты на когнитивные способности.
Оказалось, что те участники, которые имели лёгкие когнитивные нарушения (например, забывчивость), на 30% чаще возвращались к нормальному мышлению и памяти, если у них были позитивные представления о старении. А те, у кого не было таких нарушений изначально и кто мыслил позитивно, реже их получали в будущем.