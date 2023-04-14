Не хотите быстро стареть? Почаще думайте о хорошей стороне своего возраста

Исследователи изучили данные 1716 человек в возрасте 65 лет и старше, которые проходили тесты на когнитивные способности.

Оказалось, что те участники, которые имели лёгкие когнитивные нарушения (например, забывчивость), на 30% чаще возвращались к нормальному мышлению и памяти, если у них были позитивные представления о старении. А те, у кого не было таких нарушений изначально и кто мыслил позитивно, реже их получали в будущем.