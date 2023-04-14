Москвич потерял в метро флешку с 8 млн рублей в криптовалюте

19:13, 14 апреля 2023
1 мин.
Москвич потерял в метро флешку с 8 млн рублей в криптовалютеА точнее холодный кошелёк
Москвич Роман обратился в полицию с заявлением о пропаже USB-флешки, на которой хранилась криптовалюта на сумму $100 тысяч, или около 8,1 млн рублей по текущему курсу.
Фото: Unsplash
По данным Telegram-канала Baza, Роман потерял флешку в метрополитене 12 апреля. Он был в банке с отцом и затем поехал на станцию «Щелковская». По прибытии он обнаружил, что «холодный кошелёк» с криптовалютой исчез из его кармана.
Роман утверждает, что флешка защищена сложным паролем и никто не сможет получить доступ к его средствам.
«Холодный кошелёк» — это устройство для хранения криптовалюты без подключения к интернету. Такой способ считается более безопасным, но требует аккуратного обращения.