«Единая Россия» придумает, как регулировать искусственный интеллект

Законопроект инициировал депутат Госдумы Антон Горелкин, который занимается вопросами информационной политики. По его словам, необходимо провести оценку влияния ИИ на рынок труда и образование, а также определить ответственность за нарушения с использованием технологий искусственного интеллекта.

Горелкин подчеркнул, что никто не планирует запрещать развитие ИИ. Он написал, что власти должны дать российским разработчикам инструменты для совершенствования продуктов, «навести порядок на рынке обезличенных данных и снять барьеры для развития перспективных ИИ-разработок без ущерба для человека».