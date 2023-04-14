В более дорогом смартфоне Samsung Galaxy S24 Ultra будет меньше камер, чем в Galaxy S23 Ultra

20:26, 14 апреля 2023
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В более дорогом смартфоне Samsung Galaxy S24 Ultra будет меньше камер, чем в Galaxy S23 UltraНо это не обязательно плохо
У флагмана Galaxy S23 Ultra в основной системе камер установлены четыре модуля. Появилась информация о том, что у следующего Galaxy S24 Ultra будет меньше, при этом он будет не дешевле.
Фото: Samsung
По информации Ice Universe, Galaxy S24 Ultra может иметь всего три модуля в основной камере вместо четырёх, как у Galaxy S23 Ultra. Южнокорейская фирма может отказаться от одного из своих телеобъективов. В частности, Galaxy S24 Ultra может не получить камеры с 3-кратным зумом. А вот модуль с 10-кратным зумом останется.
Впрочем, есть и хорошие новости. Один телеобъектив на Galaxy S24 Ultra может выполнять работу обоих модулей. Поэтому не исключено, что ухудшения качества не будет.