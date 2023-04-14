В более дорогом смартфоне Samsung Galaxy S24 Ultra будет меньше камер, чем в Galaxy S23 Ultra

По информации Ice Universe, Galaxy S24 Ultra может иметь всего три модуля в основной камере вместо четырёх, как у Galaxy S23 Ultra. Южнокорейская фирма может отказаться от одного из своих телеобъективов. В частности, Galaxy S24 Ultra может не получить камеры с 3-кратным зумом. А вот модуль с 10-кратным зумом останется.

Впрочем, есть и хорошие новости. Один телеобъектив на Galaxy S24 Ultra может выполнять работу обоих модулей. Поэтому не исключено, что ухудшения качества не будет.