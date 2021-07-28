Умный дом: инструкция для «чайников»От общего к нюансам
С чего начать?
Умный дом — это очень широкое понятие, и реализовать свою задумку можно с помощью разных технических решений.
Системы умного дома бывают проводными и беспроводными. Если вы планируете постройку частного дома, можно рассмотреть создание по-настоящему кастомизированной проводной системы. Она снижает вероятность ошибок, связанных с разрядившимися аккумуляторами и перебоями связи у интернет-провайдера.
Такой умный дом может быть очень гибким, а инфраструктура — совсем незаметной, спрятанной за плинтусами и электрическими щитками. Однако подобный умный дом нужно проектировать заранее — на этапе организации проводки в жилище. Кроме того, стоимость таких встроенных решений значительно выше, чем набора техники (на Авито установку такого умного дома предлагают от 2000 до 5000 рублей за кв.м.). Встроенные решения скорее относятся к строительным работам, чем к покупке гаджетов, поэтому в большинстве случаев обычные пользователи отдают предпочтение покупке техники, которую можно установить в уже отделанной квартире или доме.
Перед созданием собственной кастомизированной системы “умный дом” нужно определить цель, с которой реализуется данное решение. Обычно цели сводятся к следующим вариантам:
- Безопасность жилища (от проникновения воров, утечек газа и воды, пожаров и т.п.);
- Экономия ресурсов (регулировка отопления, питания электроприборов);
- Климат-контроль и регулирование параметров обстановки (например, освещенности, температуры и влажности воздуха);
- Удобство (управление цветом и яркостью освещения, шторами, мультимедийными устройствами, кухонной техникой в отсутствие хозяина дома и т.д.).
Чаще всего задачи, так или иначе, пересекаются. От целей зависит набор техники, который нужно покупать и, соответственно, сценарии ее использования (например, отключение всех электроприборов при уходе хозяина из дома, включение теплого пола утром незадолго до пробуждения домочадцев, ночной запуск стиральной машины или насоса).
Общие принципы организации
Вне зависимости от способа связи, умный дом состоит из следующих элементов:
- Контроллер (хаб) — управляющее устройство, соединяющее все элементы системы друг с другом и связывающее её с внешним миром;
- Датчики (сенсоры) — устройства, получающие информацию о внешних условиях;
- Актуаторы — устройства, исполняющие команды. Таких устройств больше всего, и спектр их практически безграничен. Это могут быть автоматические розетки, умные чайники, контроллеры для труб и так далее.
При этом некоторые решения могут совмещать в себе датчик, исполнительное устройство и контроллер одновременно — например, умная розетка. Кроме того, есть облачные решения: роль хаба при этом выполняет программа, которая работает в облаке. Готовые облачные решения позволяют не вдаваться в изучение технической реализации системы умного дома. Однако существует неиллюзорный риск, что всего через пару-тройку лет производитель перестанет поддерживать устаревшую облачную систему — и хорошо, если умный дом получится перевести на локальный режим работы. В худшем случае гаджеты придется просто выбросить. Отчасти поэтому количество серверов для локальной домашней автоматизации в последнее время растет. В то же время к одному хабу можно подключать все новые устройства, расширяя умный дом по принципу конструктора.
Единого стандарта для объединения устройств в систему умного дома, увы, не существует. Поэтому, покупая оборудование, придётся либо выбрать экосистему определенного производителя, либо строить умный дом с помощью роутера, который поддерживает сразу несколько протоколов связи.
Гаджеты, используемые в системе умного дома, чаще всего поддерживают не только привычные нам Wi-Fi и Bluetooth-связь, но и более экзотические протоколы Z-wave и Zigbee. Последние два обеспечивают не очень скоростные и мощные каналы, зато устройства, которые их используют, могут работать год на одной батарейке. Поэтому Wi-Fi и Bluetooth часто используются в умных холодильниках и кофеварках, а другие два - в датчиках протечек, умных карнизах для штор и т.п.
Какие бывают датчики
Датчики, которые используются для реализации сценариев умного дома, делятся на несколько основных групп:
- Датчики движения. Чаще всего используются для того, чтобы автоматически включать свет;
- Датчики открытия дверей и окон. Представляют собой две детали, при размыкании которых подается сигнал тревоги в хаб (или в отдельных случаях напрямую на пульт охранного предприятия);
- Датчики протечек. Располагаются в местах вероятных протечек — в ванной, возле раковин, стиральных и посудомоечных машин и так далее. При попадании воды на их контакты посылается сигнал тревоги. Также существуют умные переключатели, которые могут в таком случае автоматически повернуть кран на трубе и перекрыть воду.
- Датчики дыма. В новостройках последних лет их использование обязательно для застройщиков, поэтому в новом многоквартирном доме такие датчики будут излишними.
- Датчики температуры, освещения, влажности. Вместе с нагревательными и увлажнительными приборами позволяют поддерживать комфортный микроклимат в доме или, например, автоматически поливать цветы.
Видеонаблюдение — одна из самых частых потребностей пользователей умного дома, поэтому часто в систему включают видеокамеры внутреннего или наружного наблюдения.
- Платформы для кастомизации vs готовые решения
Существует софт для создания умного дома, предназначенный для работы с разными производителями оборудования. К нему относятся, Home Assistant, Majordomo, Openhab, ioBroker, Domoticz, HomeBridge и другие. Большая часть ПО из этого списка предназначена для весьма продвинутых пользователей — поэтому, если такие словосочетания, как “настройка малинки”, вам непонятны, лучше будет отдать предпочтение одному из готовых решений.
Необходимо оговориться, что грань между платформами разных производителей порой провести сложно: многие из них поддерживают оборудование и ПО других производителей (Aqara, Schneider Electric, ABB), а иногда за громкими названиями скрывается просто умная колонка, как в случае Google Home. На российском рынке в первую очередь выделяются такие экосистемы умного дома, как Яндекс, Xiaomi (Mi Home), Rubetek и Apple HomeKit. Какую из них использовать - дело вкуса: это примерно как iOS против Android.
Отдельного упоминания заслуживает использование голосовых помощников. Многие используют именно их для управления умным домом, а умные колонки с такими помощниками способны сами по себе работать хабами для умного дома. На сегодняшний день безоговорочным лидером в работе с русским языком можно признать Яндекс.Алису — по многочисленным отзывам пользователей, остальные не всегда справляются с “великим и могучим”.
Так что же выгоднее?
Стоимость системы умного дома варьируется в большом диапазоне, в зависимости от задач, которые она должна выполнять. И все же приблизительно финансовые затраты можно очертить так:
- Создание скрытой от глаз проводной системы умного дома обойдется в 2000-5000 рублей за кв.м. помещения;
- Средняя стоимость датчиков протечки, дыма, открытия окон и т.п. - в диапазоне 1000-1500 рублей за штуку;
- Сервер для организации локальной сети, в которой будет работать инфраструктура умного дома, можно приобрести по цене в пределах 10 000 рублей (а ту самую “малинку”, то есть Raspberry Pi, можно найти на Авито менее чем за 2000 рублей - но без познаний в программировании за это лучше не браться);
- Контроллер для умного дома на Авито можно приобрести по цене от 1000 рублей;
- Наиболее распространенные умные гаджеты (умная розетка, умная лампочка и т.п.) — 1000-2000 рублей.
В то же время стоимость минимальных готовых комплектов умного дома, которые предлагают вендоры и интернет-провайдеры, составляет в среднем от 3 000 до 20 000 рублей в зависимости от наполнения.
Таким образом, при создании умного дома очень важно не только и не столько то, покупать гаджеты комплектом или по отдельности, сколько ваши собственные познания в IT и электротехнике. В зависимости от этого (и от вашего желания разбираться в технических тонкостях) умный дом может обойтись как в 5 000, так и в 500 000 рублей. А еще пользователи часто жалуются на то, что остановиться в своих усовершенствованиях бывает сложно: дом уже стал умнее своего хозяина, а по-прежнему хочется что-нибудь еще автоматизировать. Иными словами, организация умного дома похожа на ремонт: один раз войдя во вкус, ее можно только прекратить, но не закончить.