10 лет назад 2025 году предсказали повсеместный секс с роботами

Прогноз, первоначально сделанный в документе, подготовленном по заказу компании Bondara, торгующей товарами для взрослых, гласил, что секс с роботами начнется в 2025 году, но не превзойдет человеческий секс до 2050 года. Однако заголовки таблоидов неверно цитируют его, утверждая, что к 2025 году секс с роботами уже будет более распространен, чем с людьми.

Доктор Пирсон объяснил, что технология, которая, по его мнению, уже почти готова, позволит роботам предлагать «более приятный секс» благодаря достижениям в области ИИ.