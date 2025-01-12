10 лет назад 2025 году предсказали повсеместный секс с роботами

Опубликовано 12 января 2025, 19:041 мин.
10 лет назад 2025 году предсказали повсеместный секс с роботамиФутурист разъясняет свои слова
Ян Пирсон, футурист, который в 2016 году сделал неоднозначное предсказание о том, что к 2025 году женщины будут чаще заниматься сексом с роботами, чем с мужчинами, раскритиковал СМИ за искажение его слов.
Прогноз, первоначально сделанный в документе, подготовленном по заказу компании Bondara, торгующей товарами для взрослых, гласил, что секс с роботами начнется в 2025 году, но не превзойдет человеческий секс до 2050 года. Однако заголовки таблоидов неверно цитируют его, утверждая, что к 2025 году секс с роботами уже будет более распространен, чем с людьми.
Доктор Пирсон объяснил, что технология, которая, по его мнению, уже почти готова, позволит роботам предлагать «более приятный секс» благодаря достижениям в области ИИ.