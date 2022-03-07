10 неочевидных функций и возможностей Telegram

Мессенджер Telegram в целом предлагает множество возможностей для общения. При помощи него можно отправлять и текстовое, и голосовое сообщение, и видео, и изображение, создавать конференции. Есть у него и другие, менее очевидные функции. О них - ниже.

Чтение сообщений без оповещения отправителя об этом. На Android для этого нужно просто отключить интернет и вновь зайти в приложение. Так можно прочитать все полученные сообщения. Если у вас iPhone, то вам необходимо просто задержать палец на уведомлении, не открывая саму программу. В результате уведомление откроется полностью, будет даже возможность его перемотки.

Записная книжка. Найти такой «менеджер заметок» можно в «Настройках» Telegram - во вкладке «Избранное».

Создание напоминаний. Для этого нужно задержать палец на необходимом сообщении в «Избранном» и выбрать «Задать напоминание».

Использование нескольких аккаунтов одновременно. Для этого следует просто создать новый аккаунт или добавить его. Сделать это можно через вкладку «Добавить аккаунт».