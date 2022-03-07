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10 неочевидных функций и возможностей Telegram

О них рассказал пользователь iXBT.com
Практически каждый сегодня ежедневно пользуется для общения тем или иным мессенджером. Некоторые из них имеют скрытые функции, о которых знают не все пользователи. О таких функциях Telegram - в статье.
10 неочевидных функций и возможностей Telegram

Мессенджер Telegram в целом предлагает множество возможностей для общения. При помощи него можно отправлять и текстовое, и голосовое сообщение, и видео, и изображение, создавать конференции. Есть у него и другие, менее очевидные функции. О них - ниже.

  1. Чтение сообщений без оповещения отправителя об этом. На Android для этого нужно просто отключить интернет и вновь зайти в приложение. Так можно прочитать все полученные сообщения. Если у вас iPhone, то вам необходимо просто задержать палец на уведомлении, не открывая саму программу. В результате уведомление откроется полностью, будет даже возможность его перемотки.
  1. Записная книжка. Найти такой «менеджер заметок» можно в «Настройках» Telegram - во вкладке «Избранное».
  1. Создание напоминаний. Для этого нужно задержать палец на необходимом сообщении в «Избранном» и выбрать «Задать напоминание».
  1. Использование нескольких аккаунтов одновременно. Для этого следует просто создать новый аккаунт или добавить его. Сделать это можно через вкладку «Добавить аккаунт».
  1. Местоположение. Если вы потерялись или не знаете точно, где находитесь, то можете использовать функцию отправки геолокации. Для этого нужно во время набора текста человеку нажать на скрепку внизу, а затем выбрать «Геолокация».
10 неочевидных функций и возможностей Telegram
  1. Автоматическое удаление фото и видео. Во время набора сообщения нужно для этого выбрать «Загрузить фотографию» и затем нажать на синюю стрелочку внизу. В открывшемся окне необходимо нажать на «Задать таймер».
  1. Выбор формы уведомления для отдельного пользователя или для чата. Это можно сделать в «Настройках» через вкладку «Уведомления и звуки». Далее нужно выбрать пользователя и звук для уведомлений от него.
  1. Отправка отложенного сообщения. После ввода текста нужно удерживать некоторое время палец на стрелочке. Затем в подменю необходимо выбрать пункт «Отправить позже».
  1. Скрытое меню. Если у вас операционная система Android, то нужно зайти в «Настройки» и зажать пункт «Telegram for Android xxxxx» внизу, далее появится скрытое меню. На iOS для открытия такого меню необходимо 10 раз нажать пальцем по вкладке «Настройки».
  1. Защита чатов при помощи пароля. Устанавливается пароль в «Настройках» через пункт «Конфиденциальность».
Источник: iXBT.com
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