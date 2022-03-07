10 неочевидных функций и возможностей Telegram

Приложения
Сегодня в 15:40
2 мин.
10 неочевидных функций и возможностей TelegramО них рассказал пользователь iXBT.com
Практически каждый сегодня ежедневно пользуется для общения тем или иным мессенджером. Некоторые из них имеют скрытые функции, о которых знают не все пользователи. О таких функциях Telegram - в статье.
Мессенджер Telegram в целом предлагает множество возможностей для общения. При помощи него можно отправлять и текстовое, и голосовое сообщение, и видео, и изображение, создавать конференции. Есть у него и другие, менее очевидные функции. О них - ниже.
- Чтение сообщений без оповещения отправителя об этом. На Android для этого нужно просто отключить интернет и вновь зайти в приложение. Так можно прочитать все полученные сообщения. Если у вас iPhone, то вам необходимо просто задержать палец на уведомлении, не открывая саму программу. В результате уведомление откроется полностью, будет даже возможность его перемотки.
- Записная книжка. Найти такой «менеджер заметок» можно в «Настройках» Telegram - во вкладке «Избранное».
- Создание напоминаний. Для этого нужно задержать палец на необходимом сообщении в «Избранном» и выбрать «Задать напоминание».
- Использование нескольких аккаунтов одновременно. Для этого следует просто создать новый аккаунт или добавить его. Сделать это можно через вкладку «Добавить аккаунт».
- Местоположение. Если вы потерялись или не знаете точно, где находитесь, то можете использовать функцию отправки геолокации. Для этого нужно во время набора текста человеку нажать на скрепку внизу, а затем выбрать «Геолокация».
- Автоматическое удаление фото и видео. Во время набора сообщения нужно для этого выбрать «Загрузить фотографию» и затем нажать на синюю стрелочку внизу. В открывшемся окне необходимо нажать на «Задать таймер».
- Выбор формы уведомления для отдельного пользователя или для чата. Это можно сделать в «Настройках» через вкладку «Уведомления и звуки». Далее нужно выбрать пользователя и звук для уведомлений от него.
- Отправка отложенного сообщения. После ввода текста нужно удерживать некоторое время палец на стрелочке. Затем в подменю необходимо выбрать пункт «Отправить позже».
- Скрытое меню. Если у вас операционная система Android, то нужно зайти в «Настройки» и зажать пункт «Telegram for Android xxxxx» внизу, далее появится скрытое меню. На iOS для открытия такого меню необходимо 10 раз нажать пальцем по вкладке «Настройки».
- Защита чатов при помощи пароля. Устанавливается пароль в «Настройках» через пункт «Конфиденциальность».
Источник: iXBT.com