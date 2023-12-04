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Валерия Филимонова
filimonova@ferra.ru
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У вас тоже начинает колоть в боку при беге или быстрой ходьбе? Вот почему так происходит
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13:30 | 04 декабря, 2023
Почему спать нужно обязательно в полной темноте
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12:45 | 04 декабря, 2023
Что лучше брать для стирки: гель или порошок
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12:00 | 04 декабря, 2023
Какие овощи нельзя ни в коем случае замораживать
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11:15 | 04 декабря, 2023
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10:30 | 04 декабря, 2023
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09:00 | 04 декабря, 2023
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08:15 | 04 декабря, 2023
Кто быстрее в играх: Ryzen 7 7700K или Ryzen 7 5800X3D
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00:45 | 27 ноября, 2023
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