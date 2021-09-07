19 тысяч Android-приложений поставили под угрозу данные пользователей

Приложения
Сегодня в 14:20
19 тысяч Android-приложений поставили под угрозу данные пользователейИ мы с этим ничего не можем сделать
Компания, специализирующаяся на кибербезопасности, Avast обнаружила более 19 300 приложений для Android, которые могут сливать данные пользователей. Проблема заключается в неправильной конфигурации базы данных Firebase.
Firebase позволяет хранить данные в большом количестве приложений по всему миру. Эти данные могут быть именами, адресами, местоположениями пользователей, даже паролями.
Дело в том, что создатели приложений могут оставлять свои разработки в Firebase видимыми для других разработчиков. А это технически делает их видимыми для всех. Такие открытые источники подвергают риску пользовательские данные.
«Каждый из этих открытых источников — потенциальная утечка данных, которая только ждёт своего часа», — отметили в Avast. Специалисты уже обратились к Google и рассказали о своей находке. Всех разработчиков они призвали проверить свои базы данных и другие хранилища. К сожалению, от пользователей тут ничего не зависит.