1Password опередил Apple и добавил обмен QR-кодами с паролям к Wi-Fi

Опубликовано 13 июля 2024, 07:30
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1Password опередил Apple и добавил обмен QR-кодами с паролям к Wi-FiНа всех платформах
1Password, известный менеджер паролей, выпустил обновление, представляющее новую удобную функцию: возможность обмена паролями Wi-Fi с помощью QR-кодов.
Функция работает в приложении 1Password для iOS, Android, Mac, Windows и Linux. Введя в приложение имя сети и пароль, пользователи могут сгенерировать QR-код, который гости могут отсканировать своими устройствами для подключения.
По словам команды 1Password, это обновление повышает удобство пользователей, избавляя их от необходимости набирать и передавать данные Wi-Fi вручную. Оно совпадает с аналогичными функциями, которые вскоре будут интегрированы в грядущую iOS 18 через отдельное приложение "Пароли".
В то время как решение Apple будет бесплатным и интегрированным в ее экосистему, 1Password предлагает дополнительные функции, такие как "безопасное хранение информации о кредитных картах и заметках", пишут СМИ.