1Password опередил Apple и добавил обмен QR-кодами с паролям к Wi-Fi

Функция работает в приложении 1Password для iOS, Android, Mac, Windows и Linux. Введя в приложение имя сети и пароль, пользователи могут сгенерировать QR-код, который гости могут отсканировать своими устройствами для подключения.

По словам команды 1Password, это обновление повышает удобство пользователей, избавляя их от необходимости набирать и передавать данные Wi-Fi вручную. Оно совпадает с аналогичными функциями, которые вскоре будут интегрированы в грядущую iOS 18 через отдельное приложение "Пароли".

В то время как решение Apple будет бесплатным и интегрированным в ее экосистему, 1Password предлагает дополнительные функции, такие как "безопасное хранение информации о кредитных картах и заметках", пишут СМИ.