20 лет назад Firefox начал борьбу с Internet Explorer. Chrome и в планах не было

Пользователи, недовольные проблемами безопасности IE, нашли освежающую альтернативу в Firefox, который представил такие функции, как блокировку всплывающих окон и инструмент поиска текста (да-да, сейчас это обыденность). Эти инновации того времени привлекли пользователей, желающих больше контроля и безопасности при серфинге.

Поддерживаемый энтузиастами, фонд Mozilla даже собрал средства на рекламу в New York Times, чтобы объявить о запуске Firefox. К октябрю 2004 года использование Firefox уже снижало долю IE на рынке, уменьшив её с 95% до 92,9%.

Сегодня Firefox отметил свое 20-летнее наследие специальными обоями на годовщину, новыми функциями, такими как предварительный просмотр вкладок и аннотации PDF. В сообщении Mozilla благодарит пользователей за помощь в создании более безопасного и инновационного интернета и намекает на дальнейшие достижения в будущем.