Приложения
Опубликовано 02 января 2025, 23:40
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2024 год стал одним из лучших для Gmail и Google Календаря, по версии СМИ

Ключевые обновления произошли
В 2024 году компания Google внесла значительные улучшения в свои приложения для повышения удобства пользования, пишет 9to5Google. Заметные изменения коснулись Gmail, Google Календаря и инструментов Workspace в целом.
2024 год стал одним из лучших для Gmail и Google Календаря, по версии СМИ

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Для Gmail обновленный интерфейс на Android позволяет быстрее отвечать на письма, используя формат чата. Новые «сводные карточки» для покупок, событий, счетов и путешествий помогут пользователям легко заметить важную информацию, не читая всего письма.

В Календаре Google появилась долгожданная темная тема для веб-версии и более быстрый переключатель месяцев. Улучшилась интеграция Google Задач. Google Заметки также получили обновление с двухпанельным макетом для планшетов, хотя двухэтапный процесс создания заметок остается немного неуклюжим, считают СМИ.

Источник:9to5Google
Автор:Максим Многословный
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