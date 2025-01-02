2024 год стал одним из лучших для Gmail и Google Календаря, по версии СМИ

Для Gmail обновленный интерфейс на Android позволяет быстрее отвечать на письма, используя формат чата. Новые «сводные карточки» для покупок, событий, счетов и путешествий помогут пользователям легко заметить важную информацию, не читая всего письма.

В Календаре Google появилась долгожданная темная тема для веб-версии и более быстрый переключатель месяцев. Улучшилась интеграция Google Задач. Google Заметки также получили обновление с двухпанельным макетом для планшетов, хотя двухэтапный процесс создания заметок остается немного неуклюжим, считают СМИ.