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Опубликовано 05 декабря 2024, 16:22
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2024 год стал одним из самых «жестких» на взломы. Как подготовиться к 2025 году

Как компаниям подготовиться к проблемам кибербезопасности в 2025 году, отвечает эксперт
В 2024 году произошли одни из самых значительных нарушений кибербезопасности в истории. Взлом Change Healthcare раскрыл более 100 миллионов медицинских записей, а сбой Crowdstrike поразил 8,5 миллиона систем, что обошлось компаниям в миллиарды. Атаки Ransomware и взломы правительственных сетей, таких как NHS и Transport for London, выявили критические уязвимости систем по всему миру.
2024 год стал одним из самых «жестких» на взломы. Как подготовиться к 2025 году
© Ferra

По мере приближения 2025 года риски кибербезопасности будут развиваться. Инструменты, основанные на искусственном интеллекте, такие как большие языковые модели (LLM), повысят возможности как атаки, так и защиты. LLM могут усовершенствовать методы фишинга, дипфейков и кражи данных.

Квантовые вычисления тоже представляют собой надвигающуюся угрозу. Их способность взламывать шифрование может поставить под угрозу мировые данные, что делает квантовоустойчивое шифрование необходимым для долгосрочной безопасности.

Такие отрасли, как добыча полезных ископаемых, производство и развлечения, остаются главными мишенями. Также ожидается рост числа фишинговых атак с выдачей себя за какой-либо бренд.

Эксперты рекомендуют придерживаться подхода «нулевого доверия», внедрять многофакторную аутентификацию, устойчивую к фишингу, и формировать культуру кибербезопасности. Руководство должно уделять первостепенное внимание четкой коммуникации и всестороннему обучению сотрудников.

Источник:itsecurityguru
Автор:Максим Многословный
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