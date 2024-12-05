2024 год стал одним из самых «жестких» на взломы. Как подготовиться к 2025 году

По мере приближения 2025 года риски кибербезопасности будут развиваться. Инструменты, основанные на искусственном интеллекте, такие как большие языковые модели (LLM), повысят возможности как атаки, так и защиты. LLM могут усовершенствовать методы фишинга, дипфейков и кражи данных.

Квантовые вычисления тоже представляют собой надвигающуюся угрозу. Их способность взламывать шифрование может поставить под угрозу мировые данные, что делает квантовоустойчивое шифрование необходимым для долгосрочной безопасности.

Такие отрасли, как добыча полезных ископаемых, производство и развлечения, остаются главными мишенями. Также ожидается рост числа фишинговых атак с выдачей себя за какой-либо бренд.

Эксперты рекомендуют придерживаться подхода «нулевого доверия», внедрять многофакторную аутентификацию, устойчивую к фишингу, и формировать культуру кибербезопасности. Руководство должно уделять первостепенное внимание четкой коммуникации и всестороннему обучению сотрудников.