2024 станет годом, когда Apple больше не будет стыдно за Siri

2024 станет годом, когда Apple больше не будет стыдно за SiriИИ и голосовые помощники
Забудьте о досадных недоразумениях и ограниченных возможностях Siri и других виртуальных помощников. В 2024 году благодаря мощным большим языковым моделям произойдет революция в области взаимодействия ИИ, которая навсегда изменит наше общение с устройствами, по крайней мере так считают редакторы Gizmodo. И в утверждениях есть доля логики.
Представьте, что вы разговариваете со своим телефоном, как с другом, просите его выполнить сложные задачи, например «сделать заметку, поделиться скриншотом и купить это в 10 утра в следующий четверг». Такой разговорный интерфейс избавит вас от жестких команд и разочарования, открывая мир возможностей.
Но дело не только в удобстве. Интеграция искусственного интеллекта также устранит коммуникационные барьеры между устройствами, позволяя смартфонам, бытовой технике и другим гаджетам беспрепятственно «разговаривать» друг с другом. Представьте, что вы управляете всем своим «умным домом» с помощью простых голосовых команд, а ваш холодильник предлагает полезные рецепты.
Почему это может стать правдой? Вспомните, как быстро развиваются нынешние ИИ-модели — с таким темпом они вполне могут «захватить» всю технику вокруг себя, достаточно обратить внимание на ИИ-велосипед.
К тому же Apple, Google и другие создают свои чат-боты (не все из них доступны, но все же), а у эти двух гигантов есть еще и собственные голосовые помощники. Так кто им запретит объединить эти две технологии? Явно не мы.