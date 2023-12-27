2024 станет годом, когда Apple больше не будет стыдно за Siri

Представьте, что вы разговариваете со своим телефоном, как с другом, просите его выполнить сложные задачи, например «сделать заметку, поделиться скриншотом и купить это в 10 утра в следующий четверг». Такой разговорный интерфейс избавит вас от жестких команд и разочарования, открывая мир возможностей.

Но дело не только в удобстве. Интеграция искусственного интеллекта также устранит коммуникационные барьеры между устройствами, позволяя смартфонам, бытовой технике и другим гаджетам беспрепятственно «разговаривать» друг с другом. Представьте, что вы управляете всем своим «умным домом» с помощью простых голосовых команд, а ваш холодильник предлагает полезные рецепты.

Почему это может стать правдой? Вспомните, как быстро развиваются нынешние ИИ-модели — с таким темпом они вполне могут «захватить» всю технику вокруг себя, достаточно обратить внимание на ИИ-велосипед.

К тому же Apple, Google и другие создают свои чат-боты (не все из них доступны, но все же), а у эти двух гигантов есть еще и собственные голосовые помощники. Так кто им запретит объединить эти две технологии? Явно не мы.