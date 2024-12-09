Опубликовано 09 декабря 2024, 16:301 мин.
2025 станет годом «агентного ИИ» — более самостоятельной версии генеративного ИИИзменения в автоматизации бизнеса
Агентный ИИ привлекает все большее внимание в мире технологий благодаря своей способности выполнять сложные задачи автономно и с минимальным участием человека, сообщает обозреватель HackerNoon. В отличие от традиционного или генеративного ИИ, агентный ИИ сочетает в себе такие технологии, как машинное обучение, глубокое обучение и обучение с подкреплением, чтобы принимать решения и обеспечивать решение сложных задач.
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Эта новая форма ИИ предназначена для решения задач, выходящих за рамки простой автоматизации. Если ранние системы ИИ могли автоматизировать только рутинные задачи, то агентный ИИ способен обучаться, адаптироваться и принимать самостоятельные решения. Он может оптимизировать рабочие процессы, реагировать на потребности бизнеса и сокращать операционные расходы, что делает его очень ценным для крупных предприятий.
В отличие от генеративного ИИ, которому для работы требуются отдельные запросы, агентный ИИ может «взаимодействовать» с окружающей средой и самостоятельно принимать решения на основе контекста
Автор статьи ожидает, что в 2025 году агентный ИИ станет ключевым игроком в технологиях корпоративного уровня.