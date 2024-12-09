Эта новая форма ИИ предназначена для решения задач, выходящих за рамки простой автоматизации. Если ранние системы ИИ могли автоматизировать только рутинные задачи, то агентный ИИ способен обучаться, адаптироваться и принимать самостоятельные решения. Он может оптимизировать рабочие процессы, реагировать на потребности бизнеса и сокращать операционные расходы, что делает его очень ценным для крупных предприятий.

В отличие от генеративного ИИ, которому для работы требуются отдельные запросы, агентный ИИ может «взаимодействовать» с окружающей средой и самостоятельно принимать решения на основе контекста

Автор статьи ожидает, что в 2025 году агентный ИИ станет ключевым игроком в технологиях корпоративного уровня.