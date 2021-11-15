21 программа для проверки и тестирования компьютеров

Приложения, вошедшие в подборку, помогут вам узнать больше о вашей конфигурации и протестировать компьютер. Многие из них можно скачать бесплатно.

Программы для мониторинга и анализа ПК

1. CPU-Z

Эта небольшая утилита существует уже 20 лет, создана она была французским разработчиком Франком Делатром. Программа показывает информацию о процессоре, материнской плате, системной памяти. Использовать эту программу можно на Windows, также есть версия для Android