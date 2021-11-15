21 программа для проверки и тестирования компьютеров

21 программа для проверки и тестирования компьютеровПодборку представил портал Techspot
Приложения, вошедшие в подборку, помогут вам узнать больше о вашей конфигурации и протестировать компьютер. Многие из них можно скачать бесплатно.
Программы для мониторинга и анализа ПК
1. CPU-Z
Эта небольшая утилита существует уже 20 лет, создана она была французским разработчиком Франком Делатром. Программа показывает информацию о процессоре, материнской плате, системной памяти. Использовать эту программу можно на Windows, также есть версия для Android
2. GPU-Z
Появилась в 2007 году, была создана командой Techpowerup. Работает примерно так же, как предыдущая программа. Показывает информацию о видеокарте.
3. HWinfo
Даёт возможность узнать обо всех характеристиках компьютера. Это, например, данные о процессоре, материнской плате и пр. Есть возможность получить полный системный отчёт. программа работает на Windows и на DOS.
4. Speccy
Программа предоставляет краткую информацию о системе. Можно узнать о температуре процессора, материнской платы, объёме использованной памяти и т.п. Обновляется утилита, однако, не так часто. А ещё она видит Intel Core i7-9700K как i7-7700K. Может бесплатно использоваться на Windows, но если вам нужно автоматическое обновление и премиум-поддержка, то придётся заплатить 19,95 долларов за год подписки.
5. AIDA64
Используется с 2010 года. Напоминает HWinfo, но не бесплатна. Без подписки предоставляется лишь 30-дневная пробная версия с ограниченной функциональностью. После этого необходимо будет заплатить 39,95 долларов для доступа ко всем возможностям программы. Имеются версии для Android, Windows Mobile, iOS.
6. HWMonitor
Весит это приложение всего чуть больше 1,2 МБ. Устанавливать его можно лишь на Windows, но зато оно полностью бесплатное. Позволяет отслеживать температуру, скорость вращения вентиляторов, напряжение. Если вы хотите что-то подобное иметь на MacBook, скачайте smcFanControl.
7. Open HWM
Позволит отслеживать состояние компьютера на Linux. Предоставляется программа бесплатно. Также есть версия для Windows. Очень напоминает приложение программу HWMonitor, но работает при этом Open HWM быстрее.
8. I-Nex
Инструмент для Linux. Позволяет получить ту же информацию, что и CPU-Z, а также сведения о жёстких дисках, аудиосистеме, структуре операционной системы. Скачать программу можно бесплатно, но она, похоже, не очень часто обновляется.
Программы для тестирования запчастей
9. Sandra 20/20
Позволяет узнать больше о системе и протестировать её благодаря множеству инструментов для этого. Здесь есть общий тест компьютера, но пользоваться им нужно с осторожностью, так как длится он долго (экран монитора из-за этого может гаснуть, возможны различные сбои). Полученные в ходе тестирования результаты будут сравниваться с результатами других платформ. Скачать Sandra 20/20 можно для Windows, при этом есть бесплатная (версия Lite) и платные версии (для обычных пользователей, для профессионалов).
10. PCMark 10
Тест, который в целом проверит работу компьютера в различных условиях. Например, во время игр, при работе в офисных программах и т.п. Есть бесплатная «базовая» версия с одним общим тестом производительности. Чтобы открыть остальные тесты, придётся платить 1495 долларов в год (для профессиональной версии программы). Используется утилита на Windows, Android. С помощью неё можно отслеживать загрузку процессора и температуру.
11. 3DMark
Программа создана для тестирования видеокарт. Есть версии для Windows, Android, iOS. Бесплатный вариант утилиты включает четыре теста, а полный - все возможные тесты, в том числе стресс-тест. Ещё существует версия «профессиональная», открывающая возможность проверки качества изображения в играх.
12. Cinebench
Подходит для анализа того, насколько хорошо ЦП управляет потоками и памятью. Программа бесплатная, запускается на Windows и MacOS. Ещё один похожий популярный тест - Corona. Благодаря ему вы сможете сравнить производительность процессора с результатами из большой базы данных.
13. Basemark GPU
Напоминает 3DMark, но при этом имеет версии для Windows, Linux, MacOS, Android, iOS. Также здесь есть поддержка трёх различных графических API: DirectX 12, OpenGL и Vulkan. Существует бесплатная версия программы - с ограниченным числом функций и расширенная платная - для корпораций.
14. OCCT
Понадобится вам в том случае, если вы хотите проверить стабильность системы или занимаетесь разгоном. В целом тут не так много тестов, но работают они хорошо. Программа в целом бесплатна, но если вы хотите убрать всплывающее окно при запуске теста, то придётся платить 1 доллар в месяц. Есть ещё варианты приобретения возможности пользования утилитой на год - за 10 долларов или навсегда - за 15 долларов.
15. Blender Benchmark
Разработан этот тест был для сбора итогов тестирования системы, сравнения оборудования и установок, отслеживания производительности. Загрузить можно программу на Windows, Linux, MacOS. Запускать тестирование вы можете как онлайн, так и офлайн (без подключения к интернету).
16. Geekbench
Позволяет проверить производительность компьютера. Есть версия для всех основных платформ: Windows, Linux, MacOS, Android, iOS. Результаты отображаются здесь в виде списка оценок по тому или иному параметру. Существует бесплатный вариант программы. Платные версии предоставляют возможность управлять своими результатами тестирования в онлайн-базе (за 9,95 долларов) или настроить вообще все функции программы (за 99,99 долларов).
17. Novabench
Содержит тесты CPU, GPU, RAM и жёсткого диска. Доступна программа на Windows, Linux, MacOS. Есть бесплатная версия, но платный вариант позволит вам проверить дополнительные параметры системы, такие как температура, износ батареи и пр.
18. Phoronix Test Suite
Тест с открытым исходным кодом. Подойдёт программистам, желающим удалённо тестировать оборудование на базе Windows, Linux или MacOS. Для того чтобы пользоваться этой программой, необходимо иметь глубокие знания в IT-сфере.
19. 7-zip
Программа, предназначенная для тестирования сжатия файлов. Анализирует кэш-память ЦП и системную память с точки зрения пропускной способности и задержки. Запускать эту программу можно на Windows, Linux, к тому же она бесплатная.
20. Unigine Superposition
На самом деле это набор программ, созданный компанией Unigine. Unigine Superposition - это графический тест, который позволит быстро узнать производительность видеокарты. Есть две версии программы: для Windows и Linux. Также вы можете скачать бесплатный вариант программы или заплатить, чтобы открыть дополнительные тесты и функции.
21. CrystalDiskMark
Поможет протестировать хранилище. Программа очень проста в использовании, позволяет узнать максимальную производительность и другие необходимые параметры. Доступна только для Windows.