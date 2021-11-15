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21 программа для проверки и тестирования компьютеров

Подборку представил портал Techspot
После покупки нового компьютера не лишним будет протестировать его производительность или узнать, совпадают ли ваши результаты с данными в различных обзорах. Для этого эксперты издания Techspot составили список программ, позволяющих быстро проверить оборудование.
21 программа для проверки и тестирования компьютеров

Приложения, вошедшие в подборку, помогут вам узнать больше о вашей конфигурации и протестировать компьютер. Многие из них можно скачать бесплатно.

Программы для мониторинга и анализа ПК

1. CPU-Z

Эта небольшая утилита существует уже 20 лет, создана она была французским разработчиком Франком Делатром. Программа показывает информацию о процессоре, материнской плате, системной памяти. Использовать эту программу можно на Windows, также есть версия для Android

21 программа для проверки и тестирования компьютеров

2. GPU-Z

Появилась в 2007 году, была создана командой Techpowerup. Работает примерно так же, как предыдущая программа. Показывает информацию о видеокарте.

21 программа для проверки и тестирования компьютеров

3. HWinfo

Даёт возможность узнать обо всех характеристиках компьютера. Это, например, данные о процессоре, материнской плате и пр. Есть возможность получить полный системный отчёт. программа работает на Windows и на DOS.

21 программа для проверки и тестирования компьютеров

4. Speccy

Программа предоставляет краткую информацию о системе. Можно узнать о температуре процессора, материнской платы, объёме использованной памяти и т.п. Обновляется утилита, однако, не так часто. А ещё она видит Intel Core i7-9700K как i7-7700K. Может бесплатно использоваться на Windows, но если вам нужно автоматическое обновление и премиум-поддержка, то придётся заплатить 19,95 долларов за год подписки.

21 программа для проверки и тестирования компьютеров

5. AIDA64

Используется с 2010 года. Напоминает HWinfo, но не бесплатна. Без подписки предоставляется лишь 30-дневная пробная версия с ограниченной функциональностью. После этого необходимо будет заплатить 39,95 долларов для доступа ко всем возможностям программы. Имеются версии для Android, Windows Mobile, iOS.

21 программа для проверки и тестирования компьютеров

6. HWMonitor

Весит это приложение всего чуть больше 1,2 МБ. Устанавливать его можно лишь на Windows, но зато оно полностью бесплатное. Позволяет отслеживать температуру, скорость вращения вентиляторов, напряжение. Если вы хотите что-то подобное иметь на MacBook, скачайте smcFanControl.

21 программа для проверки и тестирования компьютеров

7. Open HWM

Позволит отслеживать состояние компьютера на Linux. Предоставляется программа бесплатно. Также есть версия для Windows. Очень напоминает приложение программу HWMonitor, но работает при этом Open HWM быстрее.

21 программа для проверки и тестирования компьютеров

8. I-Nex

Инструмент для Linux. Позволяет получить ту же информацию, что и CPU-Z, а также сведения о жёстких дисках, аудиосистеме, структуре операционной системы. Скачать программу можно бесплатно, но она, похоже, не очень часто обновляется.

21 программа для проверки и тестирования компьютеров

Программы для тестирования запчастей

9. Sandra 20/20

Позволяет узнать больше о системе и протестировать её благодаря множеству инструментов для этого. Здесь есть общий тест компьютера, но пользоваться им нужно с осторожностью, так как длится он долго (экран монитора из-за этого может гаснуть, возможны различные сбои). Полученные в ходе тестирования результаты будут сравниваться с результатами других платформ. Скачать Sandra 20/20 можно для Windows, при этом есть бесплатная (версия Lite) и платные версии (для обычных пользователей, для профессионалов).

21 программа для проверки и тестирования компьютеров

10. PCMark 10

Тест, который в целом проверит работу компьютера в различных условиях. Например, во время игр, при работе в офисных программах и т.п. Есть бесплатная «базовая» версия с одним общим тестом производительности. Чтобы открыть остальные тесты, придётся платить 1495 долларов в год (для профессиональной версии программы). Используется утилита на Windows, Android. С помощью неё можно отслеживать загрузку процессора и температуру.

21 программа для проверки и тестирования компьютеров

11. 3DMark

Программа создана для тестирования видеокарт. Есть версии для Windows, Android, iOS. Бесплатный вариант утилиты включает четыре теста, а полный - все возможные тесты, в том числе стресс-тест. Ещё существует версия «профессиональная», открывающая возможность проверки качества изображения в играх.

21 программа для проверки и тестирования компьютеров

12. Cinebench

Подходит для анализа того, насколько хорошо ЦП управляет потоками и памятью. Программа бесплатная, запускается на Windows и MacOS. Ещё один похожий популярный тест - Corona. Благодаря ему вы сможете сравнить производительность процессора с результатами из большой базы данных.

21 программа для проверки и тестирования компьютеров

13. Basemark GPU

Напоминает 3DMark, но при этом имеет версии для Windows, Linux, MacOS, Android, iOS. Также здесь есть поддержка трёх различных графических API: DirectX 12, OpenGL и Vulkan. Существует бесплатная версия программы - с ограниченным числом функций и расширенная платная - для корпораций.

21 программа для проверки и тестирования компьютеров

14. OCCT

Понадобится вам в том случае, если вы хотите проверить стабильность системы или занимаетесь разгоном. В целом тут не так много тестов, но работают они хорошо. Программа в целом бесплатна, но если вы хотите убрать всплывающее окно при запуске теста, то придётся платить 1 доллар в месяц. Есть ещё варианты приобретения возможности пользования утилитой на год - за 10 долларов или навсегда - за 15 долларов.

21 программа для проверки и тестирования компьютеров

15. Blender Benchmark

Разработан этот тест был для сбора итогов тестирования системы, сравнения оборудования и установок, отслеживания производительности. Загрузить можно программу на Windows, Linux, MacOS. Запускать тестирование вы можете как онлайн, так и офлайн (без подключения к интернету).

21 программа для проверки и тестирования компьютеров

16. Geekbench

Позволяет проверить производительность компьютера. Есть версия для всех основных платформ: Windows, Linux, MacOS, Android, iOS. Результаты отображаются здесь в виде списка оценок по тому или иному параметру. Существует бесплатный вариант программы. Платные версии предоставляют возможность управлять своими результатами тестирования в онлайн-базе (за 9,95 долларов) или настроить вообще все функции программы (за 99,99 долларов).

21 программа для проверки и тестирования компьютеров

17. Novabench

Содержит тесты CPU, GPU, RAM и жёсткого диска. Доступна программа на Windows, Linux, MacOS. Есть бесплатная версия, но платный вариант позволит вам проверить дополнительные параметры системы, такие как температура, износ батареи и пр.

21 программа для проверки и тестирования компьютеров

18. Phoronix Test Suite

Тест с открытым исходным кодом. Подойдёт программистам, желающим удалённо тестировать оборудование на базе Windows, Linux или MacOS. Для того чтобы пользоваться этой программой, необходимо иметь глубокие знания в IT-сфере.

21 программа для проверки и тестирования компьютеров

19. 7-zip

Программа, предназначенная для тестирования сжатия файлов. Анализирует кэш-память ЦП и системную память с точки зрения пропускной способности и задержки. Запускать эту программу можно на Windows, Linux, к тому же она бесплатная.

21 программа для проверки и тестирования компьютеров

20. Unigine Superposition

На самом деле это набор программ, созданный компанией Unigine. Unigine Superposition - это графический тест, который позволит быстро узнать производительность видеокарты. Есть две версии программы: для Windows и Linux. Также вы можете скачать бесплатный вариант программы или заплатить, чтобы открыть дополнительные тесты и функции.

21 программа для проверки и тестирования компьютеров

21. CrystalDiskMark

Поможет протестировать хранилище. Программа очень проста в использовании, позволяет узнать максимальную производительность и другие необходимые параметры. Доступна только для Windows.

21 программа для проверки и тестирования компьютеров
Источник: Techspot
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