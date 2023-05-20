2ГИС пропал из Google Play

Хотя приложение остается функциональным для пользователей, которые уже установили его, оно больше не доступно для загрузки из Google Play. Отмечается, что пользователи Android по-прежнему могут загрузить приложение с других платформ, таких как сайт 2ГИС, магазин приложений Huawei App Gallery, Samsung Galaxy Store и других.

Это не первый раз, когда 2ГИС сталкивается с удалением из магазина приложений. В сентябре 2022 года приложение также было удалено из Apple App Store, но затем восстановлено в апреле 2023 года. Несмотря на наличие альтернативных вариантов загрузки, удаление из Google Play в любом случае повлияет на доступность 2ГИС для пользователей Android.