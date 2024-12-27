38 трлн переведенных символов и 10 млрд чатов с ИИ: Microsoft подвела итоги Edge

Опубликовано 27 декабря 2024, 18:451 мин.
38 трлн переведенных символов и 10 млрд чатов с ИИ: Microsoft подвела итоги EdgeДоля рынка, правда, остается на прежнем уровне
Microsoft опубликовала ежегодный обзор браузера Edge, в котором приводит такие цифры: более 10 миллиардов чатов с ИИ и 38 триллионов автоматически переведенных символов. Кроме того, браузер сэкономил пользователям семь триллионов мегабайт памяти благодаря функции «спящих вкладок». Но есть нюанс.
© Microsoft
Несмотря на эти высокие показатели, доля Edge на рынке в 2024 году практически не изменилась. Данные Statcounter показывают небольшое увеличение с 11,9% в декабре 2023 года до 12,87% в ноябре 2024 года — рост менее чем на 1%. В отличие от этого, Chrome продемонстрировал более значительный рост: с 65,23% до 66,33% за тот же период.
Microsoft ранее, кстати, подверглась критике за попытки агрессивно продвинуть Edge.