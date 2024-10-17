3D-модели, анимации текста и др.: Adobe показала новейшие ИИ-инструменты

Опубликовано 17 октября 2024, 10:301 мин.
3D-модели, анимации текста и др.: Adobe показала новейшие ИИ-инструментыДля лучшего создания контента
Adobe представляет некоторые экспериментальные ИИ-инструменты для анимации, создания изображений и обработки видео и фотографий. Они могут быть добавлены в приложения Creative Cloud.
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Одной из выдающихся функций является «Project Scenic», которая позволяет пользователям создавать 3D-сцены и затем преобразовывать их в 2D-изображения. Еще один инструмент, «Project Motion», упрощает процесс анимации, позволяя пользователям добавлять эффекты движения к тексту и изображениям.
Для тех, кто стремится очистить свой контент, «Project Clean Machine» автоматически удаляет «ненужные» элементы, такие как вспышки фотоаппарата и люди на фоне.
Ни один из этих инструментов пока не доступен для публичного тестирования, но это может измениться в ближайшие месяцы, пишет The Verge.