3D-модели, анимации текста и др.: Adobe показала новейшие ИИ-инструменты

Для тех, кто стремится очистить свой контент, «Project Clean Machine» автоматически удаляет «ненужные» элементы, такие как вспышки фотоаппарата и люди на фоне.

Ни один из этих инструментов пока не доступен для публичного тестирования, но это может измениться в ближайшие месяцы, пишет The Verge.