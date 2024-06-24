50 Cent прорекламировал мемную криптовалюту. Оказалось, его взломали

Мошенники завладели X-аккаунтом (бывший Twitter) 50 Cent и его сайтом Thisis50, чтобы продвигать мемкоин $GUNIT. «Мой Twitter и Thisis 50.com были взломаны. Я никак не связан с этой криптовалютой», — пояснил рэпер в своем посте в запрещенной в РФ соцсети. Он похвалил экс-Twitter за оперативные действия по защите его аккаунта. «Twitter быстро сработал и снова заблокировал мою учетную запись», — добавил он.

Его X-аккаунт и Thisis50.com по-прежнему недоступны.

Изначально 50 Cent утверждал, что за 30 минут хакеры заработали 300 миллионов долларов, но позже пересмотрел эту цифру до 3 миллионов долларов.