6 секретов, как прочесть сообщение в WhatsApp и остаться незамеченным

Журналисты раскрыли шесть хитрых приёмов, которые помогут увеличить вашу конфиденциальность в WhatsApp.

Можно открыть «окно предварительного просмотра» текста сообщения, удерживая уведомление. Это позволяет вам прочитать сообщение полностью, но оно не будет отображаться прочитанным для собеседника.

«Отчёты о прочтении» включены по умолчанию для пользователей WhatsApp. Это означает, что когда сообщение отправителя будет прочитано, у него появится синие галочки. Но можно отключить эту функцию. Для этого нужно перейти в «Настройки» - «Конфиденциальность» - «Отчёты о прочтении» и выключить переключатель.

После того, как пришло сообщение, можно включить режим полёта и зайти в диалог с пользователем. Без интернета мессенджер не зарегистрирует ваши действия.

Можно включить виджет WhatsApp. Тогда все сообщения можно будет читать в маленьком окне на рабочем столе, но прочитанными они не будут становиться.

Пользователи iPhone 6s и более поздних версий могут тайно читать сообщения WhatsApp с помощью функции 3D Touch. Нужно запустить мессенджер, но не входить ни в один чат, затем нажать и удерживать чат, который хотите прочитать. Тогда откроется окно для просмотра диалога без открытия сообщения. Нужно не забыть затем нажать за пределами окна.