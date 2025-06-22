7,3 Тбит/с за 45 секунд: Cloudflare отразила рекордную DDoS-атаку

Атака охватила более 21 тысячи портов на одном IP-адресе, используя сразу несколько методов: UDP-флуд, атаки через протоколы NTP, Echo, QOTD, RIPv1 и другие. Почти весь трафик пришёлся на UDP-флуд — 99,996%.

По данным Cloudflare, атака шла с более чем 122 тысяч IP-адресов в 161 стране. Наибольший трафик поступал из Бразилии, Вьетнама, Тайваня, Китая и США.