7,3 Тбит/с за 45 секунд: Cloudflare отразила рекордную DDoS-атаку

Опубликовано 22 июня 2025, 09:001 мин.
7,3 Тбит/с за 45 секунд: Cloudflare отразила рекордную DDoS-атакуDDoS-атака мощностью 7,3 Тбит/с за 45 секунд
Cloudflare сообщила о крупнейшей в истории DDoS-атаке, которая произошла в мае 2025 года и достигла пика в 7,3 терабита в секунду. Атака длилась всего 45 секунд, но за это время было передано 37,4 терабайта данных. Целью стал некий хостинг-провайдер, название которого не раскрывается.
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Атака охватила более 21 тысячи портов на одном IP-адресе, используя сразу несколько методов: UDP-флуд, атаки через протоколы NTP, Echo, QOTD, RIPv1 и другие. Почти весь трафик пришёлся на UDP-флуд — 99,996%.
По данным Cloudflare, атака шла с более чем 122 тысяч IP-адресов в 161 стране. Наибольший трафик поступал из Бразилии, Вьетнама, Тайваня, Китая и США.