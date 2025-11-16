Приложения
Опубликовано 16 ноября 2025, 15:34
1 мин.

700 спикеров и 15 000 гостей: подведены итоги форума «Цифровые решения»

Четыре дня инноваций
Завершился форум «Цифровые решения», одно из крупнейших ИТ-событий года, пишут Минцифры в своём Telegram-канале. В течение четырёх дней участники и гости посещали десятки сессий с экспертами отрасли, представителями бизнеса и государства. В пленарных дискуссиях участвовали даже премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьер Дмитрий Григоренко и глава Минцифры Максут Шадаев.
© «Цифровые решения»

Главные темы обсуждений включали:

  • ИТ и телеком

  • Искусственный интеллект и геймдев

  • Большие данные и кибербезопасность

  • Интернет, медиа и рекламу

  • Российское «железо»

Статистика форума:

  • Более 15 тыс. гостей посетили мероприятие и выставку

  • Почти 700 спикеров выступили на сессиях

  • Онлайн-зрители посмотрели более 110 часов трансляций

Организаторы отмечают, что форум оставил яркие впечатления и новые профессиональные контакты, а его результаты будут использоваться для дальнейшего развития отрасли.

Планы на будущее? Форум «Цифровые решения», похоже, станет ежегодным событием.