Опубликовано 16 ноября 2025, 15:341 мин.
700 спикеров и 15 000 гостей: подведены итоги форума «Цифровые решения»Четыре дня инноваций
Завершился форум «Цифровые решения», одно из крупнейших ИТ-событий года, пишут Минцифры в своём Telegram-канале. В течение четырёх дней участники и гости посещали десятки сессий с экспертами отрасли, представителями бизнеса и государства. В пленарных дискуссиях участвовали даже премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьер Дмитрий Григоренко и глава Минцифры Максут Шадаев.
© «Цифровые решения»
Главные темы обсуждений включали:
-
ИТ и телеком
-
Искусственный интеллект и геймдев
-
Большие данные и кибербезопасность
-
Интернет, медиа и рекламу
-
Российское «железо»
Статистика форума:
-
Более 15 тыс. гостей посетили мероприятие и выставку
-
Почти 700 спикеров выступили на сессиях
-
Онлайн-зрители посмотрели более 110 часов трансляций
Организаторы отмечают, что форум оставил яркие впечатления и новые профессиональные контакты, а его результаты будут использоваться для дальнейшего развития отрасли.
Планы на будущее? Форум «Цифровые решения», похоже, станет ежегодным событием.