700 спикеров и 15 000 гостей: подведены итоги форума «Цифровые решения»

Четыре дня инноваций

Завершился форум «Цифровые решения», одно из крупнейших ИТ-событий года, пишут Минцифры в своём Telegram-канале. В течение четырёх дней участники и гости посещали десятки сессий с экспертами отрасли, представителями бизнеса и государства. В пленарных дискуссиях участвовали даже премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьер Дмитрий Григоренко и глава Минцифры Максут Шадаев.