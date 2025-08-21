Новая база данных под названием Lakebase была представлена в июне и построена на открытой базе Postgres. Она ориентирована на корпоративных разработчиков и позволяет ИИ-агентам создавать базы данных быстрее и дешевле, отделяя вычисления от хранения данных.

По словам CEO Databricks Али Годси, рынок баз данных оценивается в $105 млрд и почти не менялся десятилетиями. Однако теперь ИИ-агенты создают всё больше баз данных — с 30% год назад до 80% сейчас, и этот показатель может вырасти до 99% в ближайший год.

Вторая инициатива, Agent Bricks, сосредоточена на ИИ-агентах, которые помогают компаниям в рутинных задачах, например, в онбординге сотрудников или ответах на вопросы о льготах. Годси считает, что такие решения важнее для бизнеса, чем суперинтеллект.

В целом, с момента основания в 2013 году Databricks привлекла около $20 млрд инвестиций.