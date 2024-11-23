80% экспертов кибербезопасности выступили за жесткое регулирование ИИ

Было опрошено 600 американских специалистов, что позволило пролить свет на «готовность отрасли к борьбе с угрозами, вызванными искусственным интеллектом, и его влияние на рабочую силу», сообщают СМИ.

Кибератаки с использованием ИИ, такие как вредоносное ПО и утечка данных, возглавляют список опасений 87% респондентов. Однако только 33% профессионалов чувствуют себя «очень уверенно» в способности своей организации защититься от этих атак, а 65% признают, что они не полностью готовы. Несмотря на эти проблемы, две трети участников с оптимизмом смотрят на то, что искусственный интеллект будет способствовать расширению профессиональных функций в сфере кибербезопасности, а не заменять их.

StrongDM подчеркивает необходимость инвестиций в защиту от ИИ и усиление стратегий для эффективного противодействия возникающим угрозам.