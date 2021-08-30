99,9% мобильных вирусов для кражи денег оказались нацелены на Android

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99,9% мобильных вирусов для кражи денег оказались нацелены на AndroidУгроза такого вредоносного ПО актуальна для России
Ведущий исследователь мобильных угроз «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев рассказал, что россиянам может угрожать новый тип банковских вирусов, которые крадут деньги автоматически.
По словам эксперта, финансовые угрозы — очень актуальная история для России. Обычно банковские вирусы работают так: троянец «сидит» на устройстве и ждёт, пока жертва запустит банковское приложение; затем поверх окна банковского приложения накладывается окно вредоносной программы; пользователь думает, что это банковская страница и вводит учётные данные. Так они попадают к мошенникам.
Также эксперта спросили, пользователи какой платформы больше рискуют столкнуться с банковскими троянцами. Он ответил, что Android. По словам специалиста, 99,9% мобильных финансовых угроз ориентированы именно на Android.