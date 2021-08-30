99,9% мобильных вирусов для кражи денег оказались нацелены на Android

По словам эксперта, финансовые угрозы — очень актуальная история для России. Обычно банковские вирусы работают так: троянец «сидит» на устройстве и ждёт, пока жертва запустит банковское приложение; затем поверх окна банковского приложения накладывается окно вредоносной программы; пользователь думает, что это банковская страница и вводит учётные данные. Так они попадают к мошенникам.

Также эксперта спросили, пользователи какой платформы больше рискуют столкнуться с банковскими троянцами. Он ответил, что Android. По словам специалиста, 99,9% мобильных финансовых угроз ориентированы именно на Android.