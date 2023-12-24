А вот и «ответочка» Intel для AMD: Core i9-14900T «разогнали» до 5,5 ГГц

В число спецификаций входит Core i9−14900T, который может похвастаться 24 ядрами (8P + 16E) и частотой 5,5 ГГц, при этом сохраняя типичный для T-серии показатель TDP в 35 Вт. Но и это еще не все — в линейку входит множество вариантов серии T для настольных ПК на базе процессоров Raptor Lake Refresh, которые отличаются более высокими тактовыми частотами по сравнению с аналогами 13-го поколения.