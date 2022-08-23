А вот теперь монополия: сервис доставки еды Delivery Club продали Яндексу

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А вот теперь монополия: сервис доставки еды Delivery Club продали ЯндексуУ компании уже есть Яндекс Еда
Яндекс официально сообщил, что покупает у VK сервис доставки еды и продуктов Delivery Club. Компания обещает, что сайт и приложение будут работать как раньше.
В Яндексе пояснили, что после закрытия сделки Delivery Club и Яндекс Еда перейдут на единую технологическую платформу. Это должно увеличить плотность заказов, курьеры смогут выполнять больше доставок в пределах района. В Яндексе говорят, что рабочие смогут больше зарабатывать, а пользователи будут получать заказы быстрее. Также расширится выбор ресторанов.
Яндекс покупает Delivery Club в рамках обязывающего соглашения с VK. По нему последней перейдут сервисы Дзен и Новости. Сделку хотят закрыть в ближайшие месяцы, она ждёт согласования с Федеральной антимонопольной службой.