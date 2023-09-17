«Адекватной замены нет»: в Госдуме вновь напомнили о блокировке YouTube

«Адекватной замены нет»: в Госдуме вновь напомнили о блокировке YouTubeКоторая пока что не произойдет
Председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике Александр Хинштейн исключил возможность блокировки YouTube в России до появления полноценной «адекватной и полноценной» отечественной альтернативы этой платформе. Его слова передает Интерфакс.
Хинштейн при этом подчеркнул, что поспешные ограничения в первую очередь навредят пользователям.
Политик отметил, что YouTube вместе со своей материнской компанией Google в настоящее время занимает «достаточно субъективную и политически мотивированную позицию по отношению к России».
Однако если власти решат ограничить доступ к платформе, то «сначала надо решить вопрос адекватной замены, иначе заложниками станут пользователи», - предостерег Хинштейн.
На этом фоне остается лишь один вопрос: насколько быстро в России создадут альтернативу платформе?