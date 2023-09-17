«Адекватной замены нет»: в Госдуме вновь напомнили о блокировке YouTube

Хинштейн при этом подчеркнул, что поспешные ограничения в первую очередь навредят пользователям.

Политик отметил, что YouTube вместе со своей материнской компанией Google в настоящее время занимает «достаточно субъективную и политически мотивированную позицию по отношению к России».

Однако если власти решат ограничить доступ к платформе, то «сначала надо решить вопрос адекватной замены, иначе заложниками станут пользователи», - предостерег Хинштейн.

На этом фоне остается лишь один вопрос: насколько быстро в России создадут альтернативу платформе?