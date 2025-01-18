Администрация Байдена оставила Трампа разбираться с начатым ими запретом TikTok

Хотя Трамп намекнул на спасение TikTok, неясно, сможет ли он внести какие-либо немедленные изменения, чтобы предотвратить серьезные риски для таких компаний, как Apple и Google, которых коснется этот закон (придется удалять и следить за приложением). Байден мог бы продлить срок, в течение которого ByteDance, материнская компания TikTok, должна продать приложение, но в поисках покупателя не наблюдается большого прогресса, поскольку ByteDance больше сосредоточена на борьбе с законом, чем на переговорах о продаже, пишут американские СМИ.