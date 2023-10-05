Adobe представила инновационную технологию редактирование фото силами ИИ

В тизерном видеоролике Adobe продемонстрировала, как Project Stardust может определять отдельные объекты на фотографии, позволяя пользователям легко их выбирать и изменять.

Традиционно редактирование объектов на фотографиях требовало обводки и выделения, но Project Stardust упрощает этот процесс, распознавая объекты простым щелчком мыши. Пользователи могут легко перемещать, удалять и даже заменять объекты. Кроме того, инструмент позволяет устранять отвлекающие объекты, определяя фоновые объекты и заменяя фоновыми изображениями, сгенерированными искусственным интеллектом.

Несмотря на то, что компания сравнительно поздно вышла на арену редактирования фотографий с помощью искусственного интеллекта, Project Stardust обещает предложить расширенные возможности, которые сделают процесс редактирования более интуитивным и эффективным.