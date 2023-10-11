Adobe придумала подробную «метку» для ИИ-работ

Коалиция по проверке достоверности и аутентичности контента (C2PA) в сотрудничестве с Adobe, Microsoft и другими компаниями представила этот символ. Он может быть добавлен к изображениям, сгенерированным искусственным интеллектом с помощью таких программ, как Adobe Photoshop и Microsoft Bing Image Generator. Пользователи могут включать Content Credential в метаданные изображений, видеороликов и PDF-файлов, указывая на то, что в их создании принимал участие искусственный интеллект. Значок также прикрепляется к истории редактирования файла, навсегда помечая его как контент, созданный искусственным интеллектом.

Значок Content Credential обеспечивает прозрачность, показывая пользователям, кто создал изображение, какое программное обеспечение было использовано для искусственного интеллекта, а также дату выдачи значка.

Кроме того, в C2PA появилась функция «Проверка», позволяющая пользователям загружать изображения, помеченные значком Content Credential, и просматривать всю историю их редактирования. Несмотря на то, что символ зависит от добровольного добавления его пользователями к контенту, он представляет собой позитивный шаг в решении проблем контента, создаваемого искусственным интеллектом, считают эксперты.