Adobe продолжил улучшать ИИ в своих продуктах

Опубликовано 13 октября 2024, 01:301 мин.
Adobe продолжил улучшать ИИ в своих продуктахТеперь это коснулось Adobe Express
Adobe анонсировала значительное обновление Adobe Express, включающее новые функции, ориентированные как на обычных пользователей, так и на бизнес. Теперь платформа предлагает лучшую интеграцию с приложениями Creative Cloud, такими как InDesign и Lightroom. А, ещё ИИ… Вы же не забыли про ИИ?
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Одной из ключевых функций обновления является улучшенная область анимаций, позволяющая пользователям анимировать целый макет, включая текст, изображения и формы, всего в один клик. Платформа также добавляет новые инструменты для упрощения работы с ресурсами, рисования вручную и создания графиков и таблиц.
Adobe Firefly, генеративный ИИ, теперь поддерживает дополнительные возможности, позволяя пользователям перефразировать, сокращать или переводить текст на 46 языков с сохранением контекста. Компании могут использовать кастомные модели, обученные на брендовых материалах, для обеспечения «визуальной согласованности дизайнов всего в один клик», пишет компания.