Adobe продолжил улучшать ИИ в своих продуктах

Одной из ключевых функций обновления является улучшенная область анимаций, позволяющая пользователям анимировать целый макет, включая текст, изображения и формы, всего в один клик. Платформа также добавляет новые инструменты для упрощения работы с ресурсами, рисования вручную и создания графиков и таблиц.

Adobe Firefly, генеративный ИИ, теперь поддерживает дополнительные возможности, позволяя пользователям перефразировать, сокращать или переводить текст на 46 языков с сохранением контекста. Компании могут использовать кастомные модели, обученные на брендовых материалах, для обеспечения «визуальной согласованности дизайнов всего в один клик», пишет компания.