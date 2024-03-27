Adobe стоит «поднапрячься»: сервис для дизайнеров Canva купил Affinity

Опубликовано 27 марта 2024, 20:45
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Adobe стоит «поднапрячься»: сервис для дизайнеров Canva купил AffinityШансы у нового слияния вполне позитивные
Canva, популярная платформа для дизайна, сделала новый ход, чтобы помешать доминированию Adobe в сфере программного обеспечения для творческих личностей, приобретя компанию Serif, разработчика отмеченного наградами пакета Affinity (Photo, Designer, Publisher). Сумма сделки, по некоторым данным, составляет «несколько сотен миллионов фунтов».
Пакет Affinity насчитывает более 3 миллионов пользователей по всему миру и известен своими функциями, удобным интерфейсом и доступностью по сравнению с подпиской на Adobe Creative Cloud. Canva подчеркивает свою приверженность «профессиональным дизайнерам» и планирует использовать сильные стороны Affinity, чтобы «открыть будущее, в котором профессиональные дизайнеры смогут создавать проекты и шаблоны с помощью Affinity и масштабировать их в организациях с помощью Canva».
Приложения Affinity сохранят модель без подписки, что является ключевым отличием от подхода Adobe. Команда Serif, состоящая из 90 человек, присоединится к Canva.