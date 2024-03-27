Adobe стоит «поднапрячься»: сервис для дизайнеров Canva купил Affinity

Пакет Affinity насчитывает более 3 миллионов пользователей по всему миру и известен своими функциями, удобным интерфейсом и доступностью по сравнению с подпиской на Adobe Creative Cloud. Canva подчеркивает свою приверженность «профессиональным дизайнерам» и планирует использовать сильные стороны Affinity, чтобы «открыть будущее, в котором профессиональные дизайнеры смогут создавать проекты и шаблоны с помощью Affinity и масштабировать их в организациях с помощью Canva».

Приложения Affinity сохранят модель без подписки, что является ключевым отличием от подхода Adobe. Команда Serif, состоящая из 90 человек, присоединится к Canva.