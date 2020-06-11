Adobe выпустила Photoshop-приложение для камеры смартфона со множеством фильтров

Новое приложение называется Photoshop Camera. Оно доступно бесплатно для операционных систем iOS и Android. Однако, что касается последней, пока приложение запускается только на моделях Pixel, Galaxy и OnePlus.

Photoshop Camera, в сущности, имеет мало общего с обычным Photoshop. В приложении, впрочем, можно немного отредактировать фото — настроить контрастность, насыщенность и т.д. — но всё таки акцент тут сделан на фильтры. Доступны более 80 настраиваемых фильтров.

В будущем Adobe планирует добавить ещё больше фильтров, причём некоторые будут созданы совместно с художниками и звёздами. Например, планируется коллаборация с певицей Билли Айлиш.