Агентство национальной безопасности США начало использовать мощнейший ИИ Anthropic

Опубликовано 20 апреля 2026, 13:051 мин.
Агентство национальной безопасности США начало использовать мощнейший ИИ AnthropicНесмотря на конфликт с властями
По данным СМИ, Агентство национальной безопасности США начало использовать новый ИИ Anthropic Mythos. Мощнейшую модель компании используются вопреки недавнему конфликту с американскими властями.
Модель Mythos была представлена в начале апреля. Она предназначена для широкого круга задач, но особенно хорошо справляется с вопросами кибербезопасности. По информации СМИ, Mythos Preview получили около 40 организаций, включая АНБ.
Напомним, что в феврале Дональд Трамп распорядился прекратить использование технологий Anthropic в государственных структурах. Причиной стало то, что компания отказалась смягчить ограничения на использование своих разработок в военных целях.