Агентство по кибербезопасности США взяло на карандаш уязвимость в Windows

Уязвимость, получившая оценку CVSS 7.8, представляет собой переполнение буфера на основе кучи, что позволяет злоумышленникам повысить привилегии и получить привилегированный доступ к системе. Microsoft устранила проблему в, но не сообщила подробностей об активных атаках, использующих этот недостаток.

CISA также рекомендует частным организациям изучить каталог KEV и применить необходимые исправления, чтобы снизить вероятность атак.

Дефект драйвера CLFS является значительным, поскольку позволяет локальным злоумышленникам обходить средства контроля безопасности, представляя высокий риск для затронутых систем.