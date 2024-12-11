Агентство по кибербезопасности США взяло на карандаш уязвимость в Windows

Опубликовано 11 декабря 2024, 19:191 мин.
Агентство по кибербезопасности США взяло на карандаш уязвимость в WindowsCISA добавляет уязвимость Microsoft CLFS в список эксплуатируемых дефектов
Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA) добавило уязвимость Windows Common Log File System (CLFS) — CVE-2024−49 138 — в свой каталог известных эксплуатируемых уязвимостей (KEV).
Уязвимость, получившая оценку CVSS 7.8, представляет собой переполнение буфера на основе кучи, что позволяет злоумышленникам повысить привилегии и получить привилегированный доступ к системе. Microsoft устранила проблему в, но не сообщила подробностей об активных атаках, использующих этот недостаток.
CISA также рекомендует частным организациям изучить каталог KEV и применить необходимые исправления, чтобы снизить вероятность атак.
Дефект драйвера CLFS является значительным, поскольку позволяет локальным злоумышленникам обходить средства контроля безопасности, представляя высокий риск для затронутых систем.