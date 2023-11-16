Airbnb купил за $200 млн скрытную ИИ-компанию GamePlanner.AI

Airbnb купил за $200 млн скрытную ИИ-компанию GamePlanner.AIЧем она занимается
Airbnb делает смелый шаг в область искусственного интеллекта, приобретая компанию GamePlanner.AI за 200 миллионов долларов. Как пишут некоторые СМИ, «скрытная» компания, соучредителями которой являются Адам Чейер (Adam Cheyer) из Siri и Сиамак Ходжат (Siamak Hodjat) из Viv Labs, объединяет в себе опыт в области искусственного интеллекта и дизайна.
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Хотя точный характер деятельности GamePlanner остается закрытым, ясно, что команда из 12 человек сосредоточится на «ускорении» проектов в области искусственного интеллекта и беспрепятственной интеграции их возможностей в платформу Airbnb.
В своем заявлении генеральный директор Airbnb Брайан Чески подчеркнул преобразующую силу искусственного интеллекта и выразил уверенность в том, что сотрудничество с GamePlanner приведет к созданию передовых интерфейсов и практических приложений искусственного интеллекта.