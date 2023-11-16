Airbnb купил за $200 млн скрытную ИИ-компанию GamePlanner.AI

Хотя точный характер деятельности GamePlanner остается закрытым, ясно, что команда из 12 человек сосредоточится на «ускорении» проектов в области искусственного интеллекта и беспрепятственной интеграции их возможностей в платформу Airbnb.

В своем заявлении генеральный директор Airbnb Брайан Чески подчеркнул преобразующую силу искусственного интеллекта и выразил уверенность в том, что сотрудничество с GamePlanner приведет к созданию передовых интерфейсов и практических приложений искусственного интеллекта.