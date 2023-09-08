Airbnb почти попрощался с Нью-Йорком: что случилось

С этого момента все хозяева, сдающие жилье на короткий срок, обязаны зарегистрироваться в специальном сервисе. Кроме того, зарегистрироваться могут только те хозяева, которые проживают в сдаваемом ими жилье и присутствуют во время пребывания гостей. Кроме того, допускается проживание не более двух гостей.

Этот закон имеет далеко идущие последствия, по сути, он делает многие объявления Airbnb в городе неактуальными. Хотя такие платформы, как Airbnb и Vrbo, могут продолжать работать в Нью-Йорке, новые правила настолько ограничительны, что Airbnb воспринимает их как фактический запрет на свою деятельность.

Теодор Йедински, директор Airbnb по глобальной политике, выражает сожаление по поводу последствий для экономики, туризма, самих жителей Нью-Йорка и малого бизнеса.

В настоящее время в Нью-Йорке насчитывается более 40 000 объявлений на Airbnb, из которых 22 434 относятся к категории краткосрочной аренды.