Airbnb предложил бесплатное жилье эвакуированным из-за лесных пожаров

Опубликовано 09 января 2025, 20:151 мин.
Airbnb предложил бесплатное жилье эвакуированным из-за лесных пожаровМощнейшие пожары в США
Airbnb начала предоставлять бесплатное временное жилье жителям Лос-Анджелеса, вынужденным покинуть свои дома из-за продолжающихся лесных пожаров в Южной Калифорнии. В сотрудничестве с местной информационной службой, Airbnb помогает найти убежище жителям таких районов, как Альтадена, Малибу, Пасифик Палисейдс, Пасадена, Санта-Моника и Силмар.
Через Airbnb.org, некоммерческое подразделение компании, можно организовать временное жилье, используя средства и дома, предоставленные хозяевами на время стихийных бедствий.
Это случилось после того, как компания подверглась критике в соцсетях — одна из пользовательниц заявила, что Airbnb отказалась перебронировать ее квартиру после начала лесного пожара. Позже Airbnb решила этот вопрос.
На момент написания материала пожары привели к гибели по меньшей мере двух человек и уничтожили более 1000 строений.