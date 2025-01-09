Airbnb предложил бесплатное жилье эвакуированным из-за лесных пожаров

Через Airbnb.org, некоммерческое подразделение компании, можно организовать временное жилье, используя средства и дома, предоставленные хозяевами на время стихийных бедствий.

Это случилось после того, как компания подверглась критике в соцсетях — одна из пользовательниц заявила, что Airbnb отказалась перебронировать ее квартиру после начала лесного пожара. Позже Airbnb решила этот вопрос.

На момент написания материала пожары привели к гибели по меньшей мере двух человек и уничтожили более 1000 строений.