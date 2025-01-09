Приложения
Опубликовано 09 января 2025, 20:15
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Airbnb предложил бесплатное жилье эвакуированным из-за лесных пожаров

Мощнейшие пожары в США
Airbnb начала предоставлять бесплатное временное жилье жителям Лос-Анджелеса, вынужденным покинуть свои дома из-за продолжающихся лесных пожаров в Южной Калифорнии. В сотрудничестве с местной информационной службой, Airbnb помогает найти убежище жителям таких районов, как Альтадена, Малибу, Пасифик Палисейдс, Пасадена, Санта-Моника и Силмар.
Airbnb предложил бесплатное жилье эвакуированным из-за лесных пожаров
© Ferra

Через Airbnb.org, некоммерческое подразделение компании, можно организовать временное жилье, используя средства и дома, предоставленные хозяевами на время стихийных бедствий.

Это случилось после того, как компания подверглась критике в соцсетях — одна из пользовательниц заявила, что Airbnb отказалась перебронировать ее квартиру после начала лесного пожара. Позже Airbnb решила этот вопрос.

На момент написания материала пожары привели к гибели по меньшей мере двух человек и уничтожили более 1000 строений.

Источник:Gizmodo
Автор:Максим Многословный
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