Airbus и Quantum Systems испытали рой дронов, управляемых ИИ

Прорыв заключается в использовании ИИ для управления различными роями дронов, даже в условиях радиопомех или отказа GPS. Эта система интегрирует данные с беспилотников Vector и Scorpion в режиме реального времени в систему управления боевыми действиями Airbus «Fortion Joint C2», повышая уровень осведомленности об обстановке и принятия тактических решений.

Данные, полученные в ходе тестов, будут использованы в будущих разработках автономных систем для крупных проектов Бундесвера.