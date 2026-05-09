AirPods ради умной Siri получат камеры

Опубликовано 09 мая 2026, 05:08
AirPods ради умной Siri получат камерыРазработка якобы на финишной прямой
Apple тестирует новые наушники AirPods со встроенными камерами, пишут СМИ. Марк Гурман уверяет, что они нужны не для фото или видео, а чтобы помочь голосовому помощнику Siri «видеть» окружающий мир.
Для наглядности: вот смотрите вы на продукты на кухне и спрашиваете: «Что приготовить?» — Siri ответит. Идёте по улице — получаете подсказки по ориентирам. Или просите напомнить о чём-то. Для защиты приватности Apple встроит в наушники крошечный светодиодный индикатор.
Устройства уже прошли один из последних шагов перед запуском в производство. Изначально Apple даже планировала выпустить новинку в первой половине 2026 года, но сроки сдвинулись. Причина в задержке с обновлением самой Siri.