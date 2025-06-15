Академик РАН: опасен не искусственный интеллект, а человек, который им управляет

По словам академика, ИИ — это просто машина, которая выполняет команды. Опасность исходит от людей, которые используют технологии в неправильных целях.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что с помощью ИИ можно создать новые опасные токсины, которые угрожают человечеству. Она подчеркнула, что такие технологии нужно применять только во благо. Онищенко объяснил, что ИИ может обрабатывать и создавать информацию, но не способен самостоятельно действовать — у него нет рук, чтобы что-то сделать. Поэтому главная угроза — это безнравственные люди, которые могут использовать ИИ во вред.