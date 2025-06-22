Акционеры подали в суд на Apple за обман с успехами в развитии ИИ

Опубликовано 22 июня 2025, 21:091 мин.
Акционеры подали в суд на Apple за обман с успехами в развитии ИИЧто им не понравилось
Apple столкнулась с иском от группы акционеров, которые обвиняют компанию в недостоверных заявлениях о прогрессе в искусственном интеллекте (ИИ). По их мнению, Apple заявляла, что ИИ станет важной частью новых iPhone, но на деле улучшения в Siri оказались минимальными.
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Иск подан в федеральный суд Сан-Франциско. Среди ответчиков — CEO Тим Кук и два главных финансовых директора компании. Акционеры утверждают, что в июне 2024 года на конференции WWDC Apple показала ИИ как ключевую технологию для iPhone 16, но фактически у компании не было готового прототипа таких функций.
Правда начала проявляться в марте 2025 года, когда компания отложила обновления Siri на 2026 год. Это вызвало разочарование аналитиков и инвесторов. За это время акции Apple упали почти на четверть, что привело к потере около 900 миллиардов долларов рыночной стоимости.
Apple пока не комментирует иск.