Акционеры подали в суд на Apple за обман с успехами в развитии ИИ

Иск подан в федеральный суд Сан-Франциско. Среди ответчиков — CEO Тим Кук и два главных финансовых директора компании. Акционеры утверждают, что в июне 2024 года на конференции WWDC Apple показала ИИ как ключевую технологию для iPhone 16, но фактически у компании не было готового прототипа таких функций.

Правда начала проявляться в марте 2025 года, когда компания отложила обновления Siri на 2026 год. Это вызвало разочарование аналитиков и инвесторов. За это время акции Apple упали почти на четверть, что привело к потере около 900 миллиардов долларов рыночной стоимости.

Apple пока не комментирует иск.