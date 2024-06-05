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Опубликовано 05 июня 2024, 13:44
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Аккаунты крупнейших брендов в TikTok начали взламывать через переписку

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Появились сообщения о том, что во вторник были взломаны аккаунты известных брендов на TikTok, включая CNN, Sony и Пэрис Хилтон. Метод проникновения, как утверждается, заключался в том, что жертвы просто открывали сообщение, они даже не переходили по ссылкам или загружали вложения.
Аккаунты крупнейших брендов в TikTok начали взламывать через переписку
© Ferra

Хотя хакеры еще ничего не опубликовали со взломанных аккаунтов, TikTok принял срочные меры для исправления ситуации. Представитель платформы заявил, что были приняты меры безопасности для предотвращения будущих атак и восстановления доступа к пострадавшим аккаунтам.

Хотя аккаунт CNN, как сообщается, был атакован на прошлой неделе, вторничная волна взломов указывает на более широкую проблему. TikTok, и без того находящийся под пристальным вниманием США из-за проблем с безопасностью, сейчас находится не в лучшем положении на Западе.

Несмотря на популярность платформы, которой пользовалась треть взрослого населения США, опасения чиновников по поводу безопасности по-прежнему велики.

Источник:Gizmodo
Автор:Максим Многословный
Теги:
#взлом
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#TikTok
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#сша