Аккаунты крупнейших брендов в TikTok начали взламывать через переписку

Опубликовано 05 июня 2024, 13:44
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Аккаунты крупнейших брендов в TikTok начали взламывать через перепискуВ самом приложении
Появились сообщения о том, что во вторник были взломаны аккаунты известных брендов на TikTok, включая CNN, Sony и Пэрис Хилтон. Метод проникновения, как утверждается, заключался в том, что жертвы просто открывали сообщение, они даже не переходили по ссылкам или загружали вложения.
Хотя хакеры еще ничего не опубликовали со взломанных аккаунтов, TikTok принял срочные меры для исправления ситуации. Представитель платформы заявил, что были приняты меры безопасности для предотвращения будущих атак и восстановления доступа к пострадавшим аккаунтам.
Хотя аккаунт CNN, как сообщается, был атакован на прошлой неделе, вторничная волна взломов указывает на более широкую проблему. TikTok, и без того находящийся под пристальным вниманием США из-за проблем с безопасностью, сейчас находится не в лучшем положении на Западе.
Несмотря на популярность платформы, которой пользовалась треть взрослого населения США, опасения чиновников по поводу безопасности по-прежнему велики.